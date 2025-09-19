СМИ: британская разведка MI6 будет вербовать россиян через даркнет

Британская Секретная разведывательная служба MI6 запускает в даркнете (скрытой части интернета, недоступной без спецпрограмм) портал, чтобы вербовать агентов, в том числе в России. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно статье, платформа Silent Courier должна укрепить безопасность Соединенного Королевства, упростив набор сотрудников. Агентов собираются искать по всему миру.

Как уточняется, глава MI6 Ричард Мур официально объявит о новом портале во время выступления в Стамбуле утром в пятницу, 19 сентября.

В прошлом году СМИ писали, что западные спецслужбы стали активнее вербовать россиян. The Guardian утверждала, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в течение трех лет проводило «необычайно смелую программу» по работе с общественностью. Она была нацелена на россиян в правительстве и службах безопасности страны и пыталась превратить их в двойных агентов.

Ранее СМИ нашли у новой главы разведки MI6 украинские корни.