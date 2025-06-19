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СМИ нашли у новой главы разведки MI6 украинские корни

РИА Новости: отцом главы MI6 Метревели может быть украинец с паспортом Британии
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MI6

Отцом новой главы британской Секретной разведывательной службы MI6 Блез Метревели вероятно является уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), передает РИА Новости.

По данным агентства, он родился в республике во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде и Кембридже, в 1960-х получил паспорт Соединенного Королевства и стал профессором радиологии.

«Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели», — говорится в материале.

Как отмечается, мужчина проживал в Гонконге, был профессором в местном в Китайском университете, а Блез Метревели росла в этом районе. Кроме того, в прощальных речах по случаю кончины супруги Константина Метревели упоминается имя Блез. РИА Новости обращает внимание на то, что официального подтверждения родства Блез и Константина Метревели в документах нет.

На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер объявил о назначении сотрудницы спецслужб Метревели главой Секретной разведывательной службы MI6. Она станет первой женщиной на этом посту в истории страны.

Ранее МОК возглавила женщина.

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