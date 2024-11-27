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В Британии заявили, что спецслужбы Запада стали активнее вербовать россиян

Guardian: западные разведслужбы в последние месяцы активнее вербуют граждан РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

Западные спецслужбы в последние месяцы стали активнее вербовать россиян. Об этом заявил неназванный источник в европейских разведслужбах, пишет британская газета The Guardian.

«За последние три года ЦРУ провело необычайно смелую программу по работе с общественностью. Она была нацелена на россиян в правительстве и службах безопасности страны, пытаясь превратить их в двойных агентов», — говорится в статье.

По данным издания, в последние несколько месяцев западные службы разведки активизировали попытки вербовки граждан РФ. По данным источников издания, для реализации этих мер используются активные контакты с гражданами, а также «холодные подходы» и проверенный метод «чемодана, полного наличных».

«Холодные подходы редко бывают успешными, но никогда не знаешь наверняка. Если есть 1% успеха, все равно стоит попробовать», — цитирует издание одного из источников в разведслужбах.

В публикации говорится, что на данный момент вербовку усложняет запрет для российских чиновников посещать европейские страны.

До этого в министерстве государственной безопасности Китая сообщили, что ряд иностранных государств пытаются вербовать китайских студентов во время их зарубежных поездок.

Ранее в США военного приговорили к 15 годам тюрьмы за раскрытие секретных данных Пентагона.

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