Рогов рассказал о воздействии появления грузовика ВС РФ с новым тактическим знаком

Рогов: грузовик ВС РФ с новым тактическим знаком вызвал истерику на Украине

Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику и панику на Украине. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, из-за появления техники с тактическим знаком на Украине думают, что Россия якобы перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления.

«Получается, что один российский грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — утверждает Рогов.

Он добавил, что Киев, скорее всего, напугал символ знака, напоминающий черный квадрат.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что у Бердянска в Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком.

Отмечается, что изображение, которое напоминает квадрат, было нанесено на грузовики Вооруженных сил РФ. При этом, подчеркивают военкоры, ранее такой отличительный знак в рядах российской армии не встречался.

