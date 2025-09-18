В Запорожской области замечена российская техника с новым знаком

У Бердянска заметили военную технику ВС России с новым тактическим знаком

У Бердянска в Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что изображение, которое напоминает квадрат, было нанесено на грузовики Вооруженных сил РФ. При этом, подчеркивают военкоры, ранее такой отличительный знак в рядах российской армии не встречался.

По мнению военкоров, украинские источники связывают появление колонн техники ВС России с перебросом сил на Запорожское направление для усиления наступательных действий.

Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская группировка войск Вооруженных сил РФ «Восток» развивает наступление в двух областях Украины в ходе боевых действий.

Глава Генштаба добавил, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, указал Герасимов.

