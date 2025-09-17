На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский штурмовик рассказал, как полчаса скрывался от ВСУ под водой

Штурмовик ВС РФ 30 минут дышал через соломинку под водой во время обстрела ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным «Линза» рассказал, что во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в течение 30 минут был вынужден прятаться под водой и дышать через соломинку. Его слова передает РИА Новости.

«Линза» поделился, что командир поставил им задачу пересечь реку в районе населенного пункта Новопетровское. Бойцу пришлось идти первым, так как он с детства умеет плавать. Для переправы «линза» использовал веревку, с ее помощью он перетаскивал лодку с боевыми товарищами и провизией.

В это время их заметил украинский FPV-дрон, бойцы его уничтожили.

«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — рассказал «Линза».

Отмечается, что во время выполнения боевого задания боец получил контузию, был ранен в ногу и ступню.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что рядовые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском и Херсонском направлениях раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен.

Как рассказал источник агентства, в плен Вооруженным силам РФ в основном сдаются «простые вояки».

Ранее операторы дронов ВС РФ научились удаленно брать в плен солдат ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами