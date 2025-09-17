Российский штурмовик рассказал, как полчаса скрывался от ВСУ под водой

Штурмовик ВС РФ 30 минут дышал через соломинку под водой во время обстрела ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Линза» рассказал, что во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в течение 30 минут был вынужден прятаться под водой и дышать через соломинку. Его слова передает РИА Новости.

«Линза» поделился, что командир поставил им задачу пересечь реку в районе населенного пункта Новопетровское. Бойцу пришлось идти первым, так как он с детства умеет плавать. Для переправы «линза» использовал веревку, с ее помощью он перетаскивал лодку с боевыми товарищами и провизией.

В это время их заметил украинский FPV-дрон, бойцы его уничтожили.

«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — рассказал «Линза».

Отмечается, что во время выполнения боевого задания боец получил контузию, был ранен в ногу и ступню.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что рядовые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском и Херсонском направлениях раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен.

Как рассказал источник агентства, в плен Вооруженным силам РФ в основном сдаются «простые вояки».

Ранее операторы дронов ВС РФ научились удаленно брать в плен солдат ВСУ.