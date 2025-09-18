На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Латвии нашли обломок российского дрона

Delfi: на пляже Латвии нашли обломок российского беспилотника
true
true
true
close
Latvijas_armija/X

Национальные Вооруженные силы (НВС) Латвии обнаружили на одном из пляжей на западе страны обломки российского ударного беспилотника «Гербера». Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на министра обороны Андриса Спрудса.

«Обломки беспилотника, найденные на пляже в волости Варве Вентспилсского района, являются хвостовой частью российского беспилотника-«обманки» «Гербера»», — говорится в публикации.

Специалисты НВС Латвии подтвердили, что предмет не является взрывоопасным, отметив, что военные продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

По информации Delfi премьер-министр Эвика Силиня поручила министрам обороны и внутренних дел связаться со своими коллегами в Польше, чтобы выяснить, является ли этот беспилотник тем же самым, что был обнаружен в Польше.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское Министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее в России раскрыли, как НАТО использует инцидент с БПЛА в небе Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами