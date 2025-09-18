В Латвии нашли обломок российского дрона

Национальные Вооруженные силы (НВС) Латвии обнаружили на одном из пляжей на западе страны обломки российского ударного беспилотника «Гербера». Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на министра обороны Андриса Спрудса.

«Обломки беспилотника, найденные на пляже в волости Варве Вентспилсского района, являются хвостовой частью российского беспилотника-«обманки» «Гербера»», — говорится в публикации.

Специалисты НВС Латвии подтвердили, что предмет не является взрывоопасным, отметив, что военные продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

По информации Delfi премьер-министр Эвика Силиня поручила министрам обороны и внутренних дел связаться со своими коллегами в Польше, чтобы выяснить, является ли этот беспилотник тем же самым, что был обнаружен в Польше.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское Министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее в России раскрыли, как НАТО использует инцидент с БПЛА в небе Польши.