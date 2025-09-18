Дипломат Жданова: НАТО использует инцидент с БПЛА как повод к милитаризации

Заявления о прилете «российских БПЛА» в Польшу страны НАТО используют как повод для милитаризации восточного фланга. Об этом РИА Новости сообщила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она также напомнила, что вблизи границ России и Белоруссии с 25 по 8 октября проводятся масштабные учения Североатлантического альянса.

«Наши противники не скрывают подоплеки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником», — сказала Жданова.

По ее словам, процесс милитаризации Европы проходит под лозунгом необходимости укрепления национальных границ и общеевропейских военных потенциалов на фоне ослабевающей поддержки со стороны США.

Дипломат отметила, что предпринимаются «провокационные вбросы» по типу инсинуаций о залетеле «российских БПЛА» на территорию Польши. Они используются странами НАТО как повод для дальнейшей милитаризации восточного фланга, считает Жданова.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее Еврокомиссар призвал интегрировать Украину в оборону ЕС на случай «дня Х».