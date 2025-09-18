На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами РФ в течение ночи перехватили более 40 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Одну цель перехватили в Белгородской области, три — в Крыму, пять — в Курской области. В Волгоградской области уничтожили еще 11 беспилотников. Наибольшее количество БПЛА — 23 — ликвидировали в Ростовской области.

Рано утром 18 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Красносулинском районе в результате атаки дронов загорелась сухая трава в поле. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров.

По словам чиновника, системы ПВО в течение ночи сбили украинские беспилотники в двух городах и шести районах. Речь идет о Новошахтинске и Белой Калитве, а также Миллеровском, Октябрьском сельском, Каменском, Чертковском, Морозовском и Красносулинском районах.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
