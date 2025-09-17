Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление

Герасимов: ВС РФ развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях

Российская группировка войск Вооруженных сил (ВС) России «Восток» развивает наступление в двух областях Украины в ходе боевых действий. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

«Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, указал Герасимов.

Глава Генерального штаба ВС РФ также рассказал, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине он провел проверку хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которая действует на Красноармейском направлении. В завершение работы генерал армии подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск, после чего поставил задачи на дальнейшие военные действия.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области Украины. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Восток».

