Российские бойцы уничтожили более 350 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 357 беспилотников ВСУ и безэкипажный катер
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 357 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в северо-западной части Черного моря был ликвидирован безэкипажный катер украинской стороны.

В пресс-службе отметили, что всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 667 самолетов, 283 вертолета, свыше 84 тыс. беспилотников, порядка 620 зенитных ракетных комплексов, а также более 25 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

В утренней сводке Минобороны сообщалось, что ночью силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях. По три беспилотника самолетного типа уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще по одному — в Воронежской и Курской.

17 сентября здание больницы в Белгородской области оказалось повреждено в результате атаки беспилотников на регион.

Ранее в России разработали противообледенительную систему для дронов.

