Беспилотник повредил больницу в Белгородской области

РИА: здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Здание больницы в Белгородской области было повреждено в результате вчерашней атаки беспилотников на регион. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сказал источник агентства.

За ночь силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях.

Накануне украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области, пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 19-летнего парня с осколочными ранениями спины и ног доставили в больницу. В результате детонации были повреждены навес здания и оборудование.

Он также рассказал, что три многоэтажных дома повреждены в Шебекино при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее в Белгороде украинский дрон взорвался возле пассажирского автобуса.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
