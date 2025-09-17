В России разработали противообледенительную систему для дронов

В России разработана новая противообледенительная система, которая позволит беспилотникам самолетного типа совершать полеты при экстремально низких температурах. Об этом сообщает газета «Известия».

В основе этой системы находится электропроводящая полимерная нить, способная нагреваться. Использование этой нити позволит применять беспилотники при частых перепадах температуры и высокой влажности, при которых образуется мешающая полету наледь.

Применение новой технологии при создании беспилотных летательных аппаратов решает сразу несколько задач. С ее помощью удается добиться эффективного нагрева, антистатики, электродетекции и экранирования радиоволн. Полимерная нить производится из отечественного сырья и не зависит от импорта.

