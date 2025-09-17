На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали противообледенительную систему для дронов

«Известия»: разработана новая противообледенительная система для беспилотников
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В России разработана новая противообледенительная система, которая позволит беспилотникам самолетного типа совершать полеты при экстремально низких температурах. Об этом сообщает газета «Известия».

В основе этой системы находится электропроводящая полимерная нить, способная нагреваться. Использование этой нити позволит применять беспилотники при частых перепадах температуры и высокой влажности, при которых образуется мешающая полету наледь.

Применение новой технологии при создании беспилотных летательных аппаратов решает сразу несколько задач. С ее помощью удается добиться эффективного нагрева, антистатики, электродетекции и экранирования радиоволн. Полимерная нить производится из отечественного сырья и не зависит от импорта.

24 июня стало известно, что в Крыму успешно испытали новый беспилотник-камикадзе «Архангел».

Ранее появилось видео с новым FPV-дроном «Заноза», не имеющим аналога на Западе.

