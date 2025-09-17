Восемь беспилотников ВСУ сбиты за ночь в российских регионах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили восемь украинских беспилотников в Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По три беспилотника самолетного типа уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще по одному — в Воронежской и Курской.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах области. Последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

Накануне украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области, пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 19-летнего парня с осколочными ранениями спины и ног доставили в больницу. В результате детонации были повреждены навес здания и оборудование.

Ранее в Белгороде украинский дрон взорвался возле пассажирского автобуса.