57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла последний боеспособный батальон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бригада понесла потери в ходе боев в Харьковской области.

«За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — отметил он.

15 сентября бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказывал, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах украинской армии в зоне СВО.

В конце августа военнослужащий группировки российских войск «Восток» заявил, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, украинские солдаты сбрасывали тела сослуживцев в окопы и после этого отступали.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.