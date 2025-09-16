На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке женщина получила несовместимые с жизнью травмы при детонации боеприпаса

Пушилин: женщина не выжила при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Донецке в результате детонации взрывоопасного предмета женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, инцидент произошел на территории садового товарищества «Дружба» в Кировском районе Донецка. В результате инцидента также пострадал мужчина. У него диагностировали ранения средней степени тяжести. Пушилин отметил, что в настоящее время пострадавшему оказывается помощь.

«Повреждено одно домостроение в Докучаевске. Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал глава ДНР.

10 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Ракетный удар был нанесен по району Республиканского травматологического центра.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ активизировали обстрелы школ и детских садов.

