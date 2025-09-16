Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новых атаках на важную цель в Тель-Авиве и на международный аэропорт Рамон в Израиле сразу после израильских авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» была направлена на «уязвимую цель» Израиля в Тель-Авиве.

Вечером 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что силы противовоздушной обороны еврейского государства перехватили запущенную из Йемена ракету.

В этот же день ВВС Израиля нанесли 12 ударов по порту Ходейда. После атаки на объекте начался сильный пожар. В районе йеменского порта Ходейда в это время находилось около десятка судов под флагами Панамы, Белиза, Маршалловых островов и др.

7 июля 2025 года Израиль начал операцию «Черный флаг», целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения «Ансар Алла». В августе 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал большую часть правительства движения и «доберется до всех» руководителей хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаках БПЛА на ядерный объект и аэропорты в Израиле.