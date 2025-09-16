На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле сбили ракету хуситов

ЦАХАЛ сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракеты
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Силы ПВО Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

После запуска ракеты в ряде районов Израиля прозвучала воздушная тревога, люди находились в убежище менее 10 минут.

По данным Ynet News, ракета была запущена после атаки Израиля по порту Ходейда в Йемене.

16 сентября ВВС Израиля нанесли 12 ударов по порту Ходейда. После атаки на объекте начался сильный пожар. В районе йеменского порта Ходейда в это время находилось около десятка судов под флагами Панамы, Белиза, Маршалловых островов и др.

7 июля 2025 года Израиль начал операцию «Черный флаг», целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения «Ансар Алла». В августе 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал большую часть правительства движения и «доберется до всех» руководителей хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаках БПЛА на ядерный объект и аэропорты в Израиле.

Все новости на тему:
Война в Израиле
