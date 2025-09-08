Хуситы атаковали два аэропорта в Израиле

Хуситы заявили об атаках БПЛА на ядерный объект и аэропорты в Израиле

Йеменское хуситское движение «Ансар Алла» в своем Telegram-канале заявило об атаках БПЛА на три важных объекта в Израиле. Сообщение хуситов передает ТАСС.

Целями атак названы аэропорты Бен-Гурион и Рамон и объект в Димоне, где расположен ядерный исследовательский центр. Это первая заявленная попытка удара по Димону. Для атак были применены три ударных дрона.

«Операция успешно достигла своих целей», — сообщили представители хуситов.

Армия обороны Израиля в 14:00 по мск сообщила о перехвате трех запущенных с территории Йемена дронов в районе Южного Негева.

До этого хуситы атаковали Тель-Авив при помощи баллистических ракет.

2 сентября стало известно, что йеменские повстанцы впервые атаковали беспилотниками здание Генштаба Армии Израиля в Тель-Авиве.

Ранее хуситы прокомментировали обвинения в создании химического оружия.