Стало известно об ударе израильских войск по порту на западе Йемена

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию ударов по порту Ходейда, расположенному на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

«Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов», — сказал собеседник агентства.

10 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что атака стала реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

В этот же день представитель минздрава движения «Ансар Аллах» Анис аль-Асбахи сообщил, что количество граждан, получивших несовместимые с жизнью травмы при ударе израильских военных по Сане и Эль-Джауф, увеличилось до 35 человек. Кроме того, в результате атаки были ранены 131 человек.

Ранее Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов.