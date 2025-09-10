На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес новые удары по военным объектам хуситов в Йемене

Пресс-служба ЦАХАЛ: Израиль совершил атаку на военные объекты хуситов в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, передает РИА Новости.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что удары стали реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бойцы ЦАХАЛ ликвидировали большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.

Ранее Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов.

Война в Израиле
