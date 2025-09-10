Число погибших при ударе Израиля по Йемену выросло до 35 человек

Количество жертв удара израильской армии по Йемену выросло до 35 человек

Количество граждан, погибших при ударе израильских военных по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф, увеличилось до 35 человек, рассказал на своей странице в соцсети X представитель минздрава движения «Ансар Аллах» (хуситы) Анис аль-Асбахи.

«Осуществленная преступным сионистским вражеским образованием агрессия <...> привела к тому, что общее число жертв достигло 166, включая 35 погибших и 131 раненого», — указал аль-Асбахи.

Израиль нанес удары по Йемену 10 сентября. По данным пресс-службы армии, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что атака стала реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали два аэропорта в Израиле.