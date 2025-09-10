Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов

Saba: Израиль нанес удар по правительственному комплексу хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по правительственному комплексу хуситов в округе Аль-Хазм провинции Аль-Джауф (север Йемена). Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство Saba со ссылкой на местные источники.

«В среду израильская агрессия начала наносить удары по провинции Джауф <...> израильский противник нанес удар по правительственному комплексу в районе Аль-Хазм», — говорится в сообщении.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия ликвидировала большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.

Ранее глава политсовета хуситов предрек Израилю «мрачные дни».