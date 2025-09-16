«По законам военного времени»: в Госдуме призвали расстреливать дезертиров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста ужесточить наказание для дезертиров, которые ушли на СВО из мест заключения. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что поддерживает эту идею, и призвал расстреливать тех, кто самовольно оставляет место службы.

«Инициатива давно назрела и, я бы даже сказал, перезрела — давно пора было навести порядок среди дезертиров. Вообще-то, и судить их нужно по законам военного времени, применяя наказания куда более действенные, чем существуют сейчас. Предателей в ту же Великую Отечественную принято было расстреливать на месте, и сейчас нелишней была бы такая практика. То, что предлагается, на мой взгляд, это еще слишком мягкий вариант, и я его, конечно, поддержу, но можно и доработать — так сказать, приблизить к фронтовым реалиям», — сказал он.

Накануне стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложение министерства юстиции об ужесточении ответственности для бывших заключенных, нарушивших контракт с Минобороны.

Согласно документу, самовольное оставление части или места службы или неявка к месту службы без уважительных причин в срок от двух до десяти дней бывшим заключенным будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет. За неявку в течение месяца предложено ввести наказание на срок от трех до восьми лет заключения. За дезертирство заключенных с оружием или группой лиц предлагается заключать под стражу на 10–12 лет.

Ранее двух дезертиров ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за фейки об армии России.