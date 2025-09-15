В РФ ужесточат наказание для бывших заключенных, нарушивших контракт с МО

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ужесточении ответственности для бывших заключенных, нарушивших контракт с Минобороны. Подробности приводит ТАСС.

Предлагается изменить наказание по уголовным статьям за дезертирство, самовольное оставление части, а также уклонение от исполнение обязанностей путем симулирования болезни.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статьи 337 УК РФ, 338 УК РФ 339 УК РФ», — говорится в сообщении.

Так, за самовольное оставление части наказание хотят ужесточить с 7 до 12 лет лишения свободы.

В этом году гражданин Казахстана заключил контракт с МО РФ, купил на положенные выплаты мотоцикл и попытался дезертировать, однако его поймали на границе, не дав совершить побег. В России мужчину приговорили к шести годам заключения и назначили штраф. Однако в Казахстане ему тоже может грозить наказание за наемничество — причем не только тюрьма, но и лишение гражданства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

