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Двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за ложь об армии России

Суд приговорил дезертиров из ЧВК «Вагнер» к 5,5 года колонии за ложь о ВС РФ
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Суд в Красноярском крае приговорил двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» к 5,5 года колонии за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.

По данным пресс-службы, осужденные вступили в ряды ЧВК «Вагнер» в ноябре 2022 года, после чего их освободили от судимости. Ранее они отбывали наказание в исправительной колонии Приангарья. С середины декабря 2022 года по 1 января 2023 года мужчины проходили боевую подготовку в тренировочном лагере, из которого они сбежали и скрылись на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Выехать из России им помог проект Gulagu.net, который организовал заключенным политическое убежище. Позже фигуранты дела дали интервью создателю проекта Владимиру Осечкину (признан в РФ иностранным агентом).

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые распространяли в сети ложную информацию о работе ЧВК. В публикациях говорилось, что солдаты военной компании по приказу командования расправлялись с мирным населением.

До этого суд в Хабаровске приговорил журналиста Сергея Мингазова к штрафу в 700 тыс. рублей за распространение дезинформации о действиях российской армии. В ходе расследования выяснилось, что в апреле 2022 года и в мае 2023 года журналист разместил на администрируемом им новостном канале сведения, в которых под видом достоверной находилась заведомо ложная информация об армии России.

Ранее против кинокритика Екатерины Барабаш завели дело о распространении дезинформации про ВС РФ.

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