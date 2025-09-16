«Адмирал Нахимов» завершил первый испытательный этап

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов», — говорится в сообщении.

На данный момент крейсер отправили на завод, он пришвартовался у причала «Северного машиностроительного предприятия». Последующие испытания корабля будут проводиться с ранее установленным графиком оборонного ведомства.

До этого обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик сообщил, что путь к внедрению нового ТАРКР был непростым, поскольку возвращение сопровождалось задержками на ремонт. Он добавил, что во время усовершенствования ТАРКР должен был получить порядка 174 вертикальных пусковых установок.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.

Ранее была названа дата начала испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов».