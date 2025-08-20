На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили военное оснащение будущего флагмана ВМФ России

TWZ: ВМФ России получит новый атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
close
Юрий Кавер/РИА «Новости»

Вскоре Военно-морской флот России получит новый флагман — тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов». Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

По его словам, будущий флагман совершил самостоятельный выход в открытое море впервые с 1997 года и вскоре придет на смену ТАРКР «Петр Великий», который могут отправить на ремонт.

«Это знаменательное событие произошло после того, как в начале этого года два ядерных реактора крейсера водоизмещением 28 тыс. тонн были вновь запущены», — говорится в сообщении.

Автор статьи добавил, что путь к внедрению нового ТАРКР был непростым, поскольку возвращение сопровождалось задержками на ремонт, который планировалось завершить в 2018 году. При этом обозревателю неизвестна степень модернизации «Адмирала Нахимова».

Он предположил, что во время усовершенствования ТАРКР должен был получить порядка 174 вертикальных пусковых установок. При этом, по его словам, 78 из них были предназначены для российских крылатых ракет, включая «Калибры», сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы», а остальные 96 — для зенитных ракетных систем С-300ФМ.

До этого сообщалось, что «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в море после ремонта в августе — сентябре.

Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают новый корабль для решения задач в океанской зоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами