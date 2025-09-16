На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль начал наступление на Газу

Axios: израильская армия начала наступление с целью оккупации города Газы
Ohad Zwigenberg/AP

Израиль начал военную операцию с целью захвата города Газы. Об этом, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщает портал Axios.

По имеющейся информации, наземное наступление началось в понедельник. Израильская армия планирует оккупировать город Газу и уничтожить палестинскую радикальную группировку ХАМАС.

15 сентября государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Израиля по борьбе с движением ХАМАС. В то же время Рубио воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару. Он подчеркнул, что приоритет для США — капитуляция и разоружение ХАМАС для прекращения войны в Газе.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения.

Ранее исламские страны призвали приостановить членство Израиля в ООН.

Война в Газе
