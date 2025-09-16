На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В операции «Восточный страж» в Польше участвовали ВВС Франции

Defence24: прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие
Benoit Tessier/Reuters

Французские истребители Rafale, принявшие участие в операции «Восточный страж» в Польше, способны нести ядерное оружие. Об этом пишет издание Defence24.

По информации издания, французские власти отправили эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье. Там базируются самолеты, способные нести ядерное оружие. Однако на авиабазе в Миньске-Мазовецком дислоцирвоаны Rafale без боеголовок. Всего в Польшу были направлены три самолета.

16 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские истребители Eurofighter Typhoon направятся в Польшу в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».

Стармер уточнил, что обсудил ситуацию с проникновением беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство с президентом Польши Каролем Навроцким. В связи с этим было принято решение о развертывании на польской территории дополнительных воздушных сил Великобритании.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что для усиления восточного фланга Североатлантического альянса после прилета беспилотников в Польше организация запускает операцию «Восточный страж». По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.

