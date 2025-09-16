Стармер заявил о переброске британских истребителей в Польшу

Британские истребители Eurofighter Typhoon направятся в Польшу в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж». Об этом в этом интервью телеканалу Channel 4 заявил глава правительства Великобритании Кир Стармер.

Премьер-министр отметил, что обсудил ситуацию с проникновением беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство с президентом Польши Каролем Навроцким. В связи с этим было принято решение о развертывании на польской территории дополнительных воздушных сил Великобритании.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что для усиления восточного фланга Североатлантического альянса после прилета беспилотников в Польше организация запускает операцию «Восточный страж». По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.