Трамп заявил, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу

Трамп: дроны не должны были находиться у территории Польши

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.

Политик подчеркнул, что в стране действительно сбили беспилотники

«Они (БПЛА. — «Газета.Ru») упали на территорию, но близко к Польше [беспилотникам] находиться не стоило», — сказал глава государства.

В ночь на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Запад и Украина призвали усилить антироссийские санкции, а Польша запросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с дронами.

Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена реакцией Трампа на инцидент с дронами в Польше.