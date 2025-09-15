Немецкие истребители Eurofighter были подняты по тревоге из-за беспилотника, нарушившего воздушное пространство Румынии в субботу, 13 сентября. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что хотя истребители не вступали в боевые действия при обнаружении беспилотника, но данная ситуация показала, что противовоздушная оборона НАТО на восточном фланге работает. По словам Мюллера, в настоящее время на территории Румынии располагается контингент истребителей Eurofighter, который будет там находиться до марта 2026 года.

13 сентября Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, не представлявшим непосредственной угрозы безопасности населению. Тем не менее, министр обороны Румынии Ионуц Моштяну тогда заявил, что Румыния была готова сбить его с помощью истребителей.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Сергей Муратов считает, что все инциденты с российскими беспилотниками, которые якобы оказались в воздушном пространстве стран ЕС — Румынии и Польши, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6», чтобы продвинуть идею о бесполетной зоне.

Создать над территорией Украины такую зону после инцидентами с беспилотниками предлагал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

