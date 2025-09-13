NI: инцидент с беспилотниками в Польше выгоден Европе, а не России

Инцидент с беспилотниками в Польше выгоден прежде всего Европе, а не России. Об этом пишет издание The National Interest.

«Раздувая инцидент с российскими беспилотниками, сторонники НАТО в Европе и Америке считают, что могут заставить Трампа изменить курс в отношении Украины», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов материала, Трамп не должен менять свою политику в отношении Украины и не должен оставлять попытки урегулировать конфликт.

НАТО объявило о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. В то же время лишь 46 из 193 стран — членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА, нарушившими польское воздушное пространство.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с примерно 20 беспилотниками, которые упали в Польше в ночь на 10 сентября. НАТО обвиняет в этом Россию и в ответ усиливает свой восточный фланг. Сначала в Совете Безопасности ООН обсуждалось совместное заявление союзников, а уже на следующий день генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Белоруссии и России.

