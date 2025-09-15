МО показало видео со взятием под контроль ВС РФ села в Запорожской области

Минобороны РФ показало кадры взятия под контроль российских войск населенного пункта в Запорожской области.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ходе активного наступления военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» взяли под контроль село Ольговское в Запорожской области.

На видео запечатлена работа российских военнослужащих на территории населенного пункта. После зачистки Ольговского от украинских военных штурмовики развернули российские флаги.

О взятии села под контроль Вооруженных сил РФ стало известно 15 сентября. По данным Минобороны России, российские войска также поразили подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде национальной гвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

13 сентября стало известно, что российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области Украины.

Ранее двое российских бойцов ликвидировали группу иностранных наемников в Запорожье.