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Двое российских бойцов ликвидировали группу иностранных наемников в Запорожье

ТАСС: двое бойцов ВС РФ в Запорожье в ближнем бою уничтожили группу наемников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий с позывным «Валек» рассказал ТАСС, что двое бойцов 36-й мотострелковой бригады «Восток» в донецком селе Запорожье в ближнем бою ликвидировали группу из четырех иностранных наемников.

По его словам, между ними произошла перестрелка, в ходе которой противники были уничтожены. После этого в районе начали работать артиллерийские подразделения.

Валек добавил, что после артиллерийских ударов новых столкновений с иностранными бойцами в населенном пункте не зафиксировано.

Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР 21 июня. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что у России нет задачи брать город Сумы, однако такая возможность им не исключается.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.

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