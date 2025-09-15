На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский рыбак помахал российскому FPV-дрону, это сняли на видео

Дрон ВС РФ снял на видео встречу с украинским рыбаком, который помахал ему рукой
true
true
true

В окрестностях Купянска в камеру российского FPV-дрона, который вылетел на разведку, попал украинский рыбак, разбивший лагерь на берегу водоема. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

На кадрах видно, что рыбак и беспилотник встретились на рассвете. Мужчина приехал на микроавтобусе и заночевал на берегу водоема. Его крупный автомобиль привлек внимание оператора БПЛА, и он снизился, чтобы изучить находку детальнее. Убедившись, что перед ним гражданское лицо, дрон полетел дальше.

Примечательно и поведение рыбака: увидев российский беспилотник, он не начал убегать и прятаться, а приветственно помахал в камеру рукой, что можно увидеть на видео. По словам Поддубного, это является доказательством того, что российские военные «не кошмарят» мирное население, как это делают украинские формирования в регионах РФ, в том числе в Белгороде.

«Гражданский знает, что не он цель нашего дрона. Цель — ПВД, была поражена позже. Тут и добавить нечего», — написал Поддубный.

О том, что российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины, говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинские военные «не гнушаются ничем», они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области.

