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Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям

Песков: силы РФ наносят удары только по военным целям, в отличие от ВСУ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне Песков в интервью изданию Life.ru заявил, что Украина «обнажает свою сущность», планируя закрепиться в Курской области. России, по его словам, нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять поставленные задачи.

Новость дополняется.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».

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