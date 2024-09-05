Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям

Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне Песков в интервью изданию Life.ru заявил, что Украина «обнажает свою сущность», планируя закрепиться в Курской области. России, по его словам, нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять поставленные задачи.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».