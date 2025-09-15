Дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по машине членов комиссии в ходе выборов в Белгородской области

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину членов участковой избирательной комиссии (УИК) в ходе выборов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии. Слава Богу, что нет жертв», — сказал он.

Губернатор также поблагодарил всех за работу в «крайне непростой ситуации» из-за высокой активности противника во время выборов.

В течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ нанесли удары по 10 населенным пунктам в Белгородской области. По его словам, одной из целей стал Белгород, где из-за падения фрагментов сбитого БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Также атаке подвергся город Шебекино.

Ранее на видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем.