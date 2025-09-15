В регионах РФ за утро уничтожили четыре украинских беспилотника

Минобороны РФ: в Курской и Брянской областях сбили четыре украинских БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что атака продолжалась с 8:00 до 10:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российским субъектам с помощью дронов самолетного типа.

Три беспилотника перехватили в Курской области. Еще один — в Брянской области.

Утром 15 сентября Минобороны РФ заявило, что средства ПВО в течение ночи уничтожили шесть украинских БПЛА. Атаке подверглась Белгородская область.

В ночь на 14 сентября над российскими регионами сбили 80 дронов ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны РФ, наибольшее количество целей — 30 — ликвидировали в Брянской области. В Крыму перехватили 15 беспилотников, в Смоленской области — 12, в Калужской области — 10. Еще пять летательных аппаратов нейтрализовали в воздушном пространстве Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — в Ленинградской области, по одному — в Рязанской, Орловской и Ростовской областях.

При этом в Ленинградской области из-за падения обломков сбитого БПЛА произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае.