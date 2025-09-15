На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В регионах РФ за утро уничтожили четыре украинских беспилотника

Минобороны РФ: в Курской и Брянской областях сбили четыре украинских БПЛА
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что атака продолжалась с 8:00 до 10:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российским субъектам с помощью дронов самолетного типа.

Три беспилотника перехватили в Курской области. Еще один — в Брянской области.

Утром 15 сентября Минобороны РФ заявило, что средства ПВО в течение ночи уничтожили шесть украинских БПЛА. Атаке подверглась Белгородская область.

В ночь на 14 сентября над российскими регионами сбили 80 дронов ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны РФ, наибольшее количество целей — 30 — ликвидировали в Брянской области. В Крыму перехватили 15 беспилотников, в Смоленской области — 12, в Калужской области — 10. Еще пять летательных аппаратов нейтрализовали в воздушном пространстве Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — в Ленинградской области, по одному — в Рязанской, Орловской и Ростовской областях.

При этом в Ленинградской области из-за падения обломков сбитого БПЛА произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами