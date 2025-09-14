На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские системы ПВО за ночь уничтожили 80 беспилотников над регионами России

Минобороны: средства ПВО ночью уничтожили 80 украинских БПЛА над Россией
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало Минобороны РФ.

30 беспилотников сбили в Брянской области, 15 — в республике Крым. Еще 12 дронов были уничтожены над Смоленской областью, десять — над Калужской. 5 БПЛА сбили над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленинградской области. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожили в Ростовской, Рязанской, Орловской областях.

В Ленобласти в результате атаки беспилотника загорелся НПЗ. Возгорание произошло на территории завода КИНЕФ из-за падения обломков БПЛА. Пожар ликвидировали.

Ранее польский судья обвинил Зеленского в нападении на Польшу.

