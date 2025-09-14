В Ленобласти в результате атаки беспилотника загорелся НПЗ

Возгорание произошло на заводе КИНЕФ в Ленобласти из-за падения БПЛА

Возгорание произошло на территории завода КИНЕФ в Ленобласти из-за падения обломков беспилотника, пожар ликвидирован, уничтожено три БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал он.

Информации о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Во время прошлой атаки БПЛА на регион пострадала жительница Лужского района. Пострадавшую доставили в местную больницу. Дрозденко уточнил, что минувшей ночью над регионом были уничтожены 30 беспилотников.

В данный момент режим опасности атаки беспилотников действует на территории сразу нескольких российских регионов. Речь идет о Псковской, Тамбовской и Пензенской областях. Гражданам советуют не выходить на улице без надобности.

Ранее в Белгородской области временно объявляли ракетную опасность.