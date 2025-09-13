На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дрон атаковал промпредприятие в Пермском крае

Губернатор Махонин заявил об атаке БПЛА на завод в Пермском крае
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале заявил об атаке БПЛА на завод в Губахе.

«Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте работают оперативные службы», — сообщил чиновник.

На фоне атак на регион он призвал жителей воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА, чтобы не допускать использования этих кадров для запугивания населения.

13 сентября в Башкирии предприятие подверглось атаке беспилотника. По словам Хабирова, пострадавших нет. При этом производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют.

Позднее в республике был сбит еще один беспилотник. Масштаб последствий его падения пока уточняется.

Кроме того, в этот день БПЛА ВСУ атаковали Белгород, в результате чего пострадали не менее пяти мирных жителей. Один из дронов врезался в жилой многоэтажный дом.

Ранее украинский беспилотник атаковал Смоленскую АЭС.

Атаки БПЛА на Россию
