В Минобороны рассказали о ночном налете беспилотников на Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщалось, что отбой опасности БПЛА на всей территории области произошел в 06:07 по московскому времени.

В утренней сводке он рассказал, что на восстановление предприятий сельского хозяйства Минсельхоз и правительство РФ выделили 877 млн рублей местным предпринимателям в рамках возмещения ущерба пострадавшим от агрессии со стороны Украины.

Накануне Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по 10 населенным пунктам в Белгородской области. По его словам, одной из целей стал Белгород, где из-за падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден легковой автомобиль. Также атаке подвергся город Шебекино.

Ранее российские избирательные участки эвакуировали из-за атаки дронов.

Обстрелы Белгородской области
