Российские истребители отработали удар «Кинжалом» на учениях «Запад-2025»

МО РФ: МиГ-31 с «Кинжалом» отработали удар по противнику над Баренцевым морем
Евгений Биятов/РИА Новости

Экипажи российских истребителей МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения «Запад-2025» отработали удар по условному противнику над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около четырех часов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что задачи выполнялись с учетом полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта. При этом полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в ведомстве.

Несколькими часами ранее Северный флот в рамках учений отработал бой в акватории Северного морского пути. В Минобороны РФ уточнили, что военные выполнили ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Ранее СМИ утверждали, что Украина и Польша попытаются сорвать учения «Запад-2025».

