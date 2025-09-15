57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла большие потери в Волчанске на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, атака производилась накануне. Российские бойцы в результате авиаударов уничтожили до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Точное число потерь с украинской стороны неизвестно.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ практически оставили Купянск в Харьковской области. По его словам, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ и паблики, подразделения ВС РФ повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.