Министерство обороны России в Telegram опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска Харьковской области. На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города и у ключевых объектов.

В материалах ведомства показано присутствие российских подразделений у здания городской администрации, стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической и телевышки на улице 1-го Мая. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают операцию по освобождению города и прилегающих районов.

2 сентября ТАСС писало, что военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в составе которой находятся участники националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), наносят себе ранения, чтобы не принимать участие в боях.

Заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказывал, что ВСУ не дают мирным жителям Купянска покинуть город и используют их в качестве живого щита.

Ранее в рядах украинской армии стали чаще замечать женщин.