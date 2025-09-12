На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске

SHOT: российские штурмовики повторили операцию «Труба» в Купянске
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские подразделения повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Согласно сообщениям, бойцы ВС РФ организовали подземную артерию от Лимана Первого до Радьковки, преодолевая путь за четверо суток на специальных тележках и электросамокатах. В тоннелях были оборудованы места для отдыха и ночлега.

«Организованные группы без серьезных потерь добирались до Радьковки, а дальше перемещались на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточивались в Купянске и доходили до железной дороги», — сообщают украинские источники.

Подобные операции ранее успешно проводились в Авдеевке и в районе курской Суджи.

7 сентября военный с позывным «Чекист» заявил, что российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
