На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ганчев заявил, что ВСУ практически покинули Купянск

Ганчев: украинские войска практически покинули Купянск
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически оставили Купянск в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live».

«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город», — сказал он.

По словам Ганчева, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

9 сентября ВСУ обстреляли свое подкрепление в данном населенном пункте, приняв его за российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами