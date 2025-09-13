Ганчев заявил, что ВСУ практически покинули Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически оставили Купянск в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live».

«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город», — сказал он.

По словам Ганчева, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

9 сентября ВСУ обстреляли свое подкрепление в данном населенном пункте, приняв его за российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.