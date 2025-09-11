Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Восток».

В министерстве добавили, что в ходе операции ВС России нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. По информации ведомства, украинские военные располагались в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербное, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.

